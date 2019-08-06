Son Dakika Haberleri: Edremit'te bayram öncesi denetim
Son Dakika Güncel Haber

Edremit'te bayram öncesi denetim

53 dakika önce

Van'ın Edremit Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi iş yeri denetimlerini sıklaştırdı.

Edremit'te bayram öncesi denetim, System.String[]
Van'ın Edremit Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi iş yeri denetimlerini sıklaştırdı.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın talimatıyla ekipler, sahada çalışmalarını arttırarak vatandaşın sağlığı için çaba harcıyor. Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla talep artışı yaşanan kasap, fırın, market, kuaför ve toplu tüketim iş yerlerine yönelik denetimlerini yoğunlaştıran ekipler, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması için yoğun çaba gösteriyor. Denetimlerde işletmelerin yönetmeliklere uygun çalışıp çalışmadıkları, hijyen, gramaj ve etiket yönünden uygunluklarını kontrol eden ekipler, kurallara uymayanlara ise gerekli uyarılarda bulunuyor. Tatlı tüketiminin zirveye çıktığı bayramlarda yapılan denetimlerin halk sağlığı açısından son derece önemli olduğunu göz önünde bulunduran ekipler, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin toplatılması, iş yerlerinin teknik ekiplerce ilaçlanması, üretim alanlarında açıkta bulunan pencere ve kapılara sineklik takılması gibi konularda gerekli uyarıları yaparak, eksikliklerin tespit edildiği konularla ilgili form doldurmayı ihmal etmiyor. - VAN
Kurban Bayramı, Edremit, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan memurlara maaş müjdesi: 9 Ağustos'ta ödenecek
ABD-Çin gerilimi Bitcoin'e yaradı Faizler düşünce vatandaşlar yeniden arayışa geçti! İşte konutta en cazip ilçeler Kaz Dağları civarında neler oluyor? Eylemlere rağmen devam eden Kirazlı Projesi hakkında her şey

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 15:11:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edremit'te bayram öncesi denetim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]