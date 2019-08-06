Edremit'te bayram öncesi denetim
53 dakika önce
Van'ın Edremit Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi iş yeri denetimlerini sıklaştırdı.
Van Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:17 Kaynak: İHA
'ın Edremit Belediyesi
, yaklaşan Kurban Bayramı
öncesi iş yeri denetimlerini sıklaştırdı.
Edremit Belediye Başkanı İsmail Say
'ın talimatıyla ekipler, sahada çalışmalarını arttırarak vatandaşın sağlığı için çaba harcıyor. Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla talep artışı yaşanan kasap, fırın, market, kuaför ve toplu tüketim iş yerlerine yönelik denetimlerini yoğunlaştıran ekipler, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması için yoğun çaba gösteriyor. Denetimlerde işletmelerin yönetmeliklere uygun çalışıp çalışmadıkları, hijyen, gramaj ve etiket yönünden uygunluklarını kontrol eden ekipler, kurallara uymayanlara ise gerekli uyarılarda bulunuyor. Tatlı tüketiminin zirveye çıktığı bayramlarda yapılan denetimlerin halk sağlığı açısından son derece önemli olduğunu göz önünde bulunduran ekipler, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin toplatılması, iş yerlerinin teknik ekiplerce ilaçlanması, üretim alanlarında açıkta bulunan pencere ve kapılara sineklik takılması gibi konularda gerekli uyarıları yaparak, eksikliklerin tespit edildiği konularla ilgili form doldurmayı ihmal etmiyor. - VAN
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