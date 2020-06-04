Edremit'te 'Bayram Şenliği Yarışması' sonuçlandı - Son Dakika

Edremit'te 'Bayram Şenliği Yarışması' sonuçlandı

Van'ın Edremit Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı kapsamında düzenlenen 'Bayram Şenliği Yarışması'nın ödülleri, '3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde gerçekleştirilen kura ile sahiplerini buldu.

Edremit'te 'Bayram Şenliği Yarışması' sonuçlandı, System.String[]

Van'ın Edremit Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı kapsamında düzenlenen 'Bayram Şenliği Yarışması'nın ödülleri, '3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde gerçekleştirilen kura ile sahiplerini buldu.


Bir yandan belediye hizmetlerini aralıksız yürüten, öte yandan ise sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen Edremit Belediyesi, vatandaşların takdirini toplamaya devam ediyor. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın göreve geldiği günden itibaren dur durak bilmeden herkesime ulaşmayı hedefleyen Edremit Belediyesi, pandemi sürecinde ise yaptığı sosyal etkinliklerle kamuoyundan tam not aldı. Ramazan Bayramı öncesi Başkan Say'ın talimatıyla düzenlenen 'Bayram Şenliği Yarışması'nın ödülleri, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde yapılan kura ile bugün sahiplerini buldu. Edremit Belediyesi Sosyal Tesisi Seyirtepe Kafe'de gerçekleştirilen ve Edremit TV'de canlı yayınlanan programa, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Edremit Belediye Başkan Vekili Kenan Öndil, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Karahan, gönüllü kültür elçisi Yusuf Konak, Mavi Fularlılar Grubu Temsilcisi Nuran Demirhan ve grup üyeleri katıldı. Başkan Say'ın programın açılış konuşmasını yapmasının ardından canlı yayınlanan kura çekimine geçildi. Online yapılan kura; Başkan Vekili Kenan Öndil, Yusuf Konak ve Nuran Demirhan tarafından gerçekleştirildi. İki de yedek ismin Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Karahan tarafından çekilmesinin ardından 3 adet bisiklet hazalberre-ertugrulbatin, ilyasmhrc ve sdtdynr isimli twiter kullanıcıları olarak belirlendi.


"Biz bir ve beraber olursak sıkıntıları da hep beraber aşacağız"


Çekilen kuranın ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Say, tüm katılımcılara teşekkür ederek, kazanan Edremit dostlarına ise 'hayırlı olsun' dileklerinde bulundu. Birlik ve beraberliğin önemine değinen Başkan Say, sosyal medya aracılığı ile düzenledikleri yarışmaya çok ciddi bir katılımın olduğunu vurguladı. Başkan Say, "Kura çekimimizi de özellikle '3 Haziran Dünya Bisiklet Günü' olması dolayısıyla bugün yapmak istedik. Yarışmamızın başlamasıyla birlikte 2 binin üzerinde bir katılım sağlandı ve kura çekimine ise 895 kişi dahil oldu. Böylesi bir katılımın sağlandığı etkinliğimize bizde duyarsız kalmayarak, 1 adet olan bisiklet ödülümüzü 3 adede çıkarttık. Gönül isterdi ki tüm kardeşlerimize bu ödülü verelim. Ama burada önemli olan bir arada olmaktı. Ben katılım gösteren bütün takipçilerimize teşekkür ediyorum. Özellikle korona virüs sürecinden sonra memleket olarak, halk olarak bir arada olmamız gereken bir süreçteydik. Biz de Edremit Belediyesi olarak elimizden geldikçe imkanlarımız dahilinde bunu yapmaya çalıştık. Biz bir ve beraber olursak sıkıntıları da hep beraber aşacağız. Bugünkü programımıza icabet ederek bizi yalnız bırakmayan değerli katılımcılarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.


Davetten duyduğu memnuniyeti dile getiren gönüllü kültür elçisi Yusuf Konak da, Başkan İsmail Say'a teşekkür ederek başarılar diledi. Konak, konuşmaları esnasında dile getirdiği manilerle herkesi güldürürken, Mavi Fularlılar Grubu Temsilcisi Nuran Demirhan da Başkan Say'ın yapmış olduğu hizmetlerin takdire şayan olduğunu vurgulayarak davet edilmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.


Program; Başkan Say'ın, Yusuf Konak'a ve Başkan Vekili Kenan Öndil'in ise Nuran Demirhan'a plaket ve Edremit'in simgesi Zerrinkadeh Çiçeği'nin bulunduğu tabloları hediye etmeleriyle sona erdi. - VAN

Edremit Belediyesi, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 09:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Edremit'te 'Bayram Şenliği Yarışması' sonuçlandı - Son Dakika

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