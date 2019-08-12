Edremit'te bayramlaşma yapıldı

Balıkesir'in Edremit İlçesinde kaymakamlık tarafından düzenlenen Kurban Bayramı resmi bayramlaşması gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Edremit İlçesinde kaymakamlık tarafından düzenlenen Kurban Bayramı resmi bayramlaşması gerçekleştirildi. Kaymakam Sırmalı "Trafik kurallarına uyalım. Bayram sevincimizi lütfen üzüntüye çevirmeyelim."dedi.



Sabah saat 09.30'da Edremit Öğretmen Evinde başlayan bayramlaşma merasiminde daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar ile bayramlaşan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı "Bayram için ziyaret amaçlı geziler oluyor. Her bayramda kazalar oluyor. Trafik kurallarına uyalım. Bayram sevincimizi lütfen üzüntüye çevirmeyelim." dedi. Kaymakam Sırmalı ayrıca Edremit'te yapılan devlet yatırımları hakkında katılımcılara bilgiler verdi ve iyi bayramlar diledi.



Daha sonra Kaymakam Sırmalı ve protokol üyeleri, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığını, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğünü, Edremit Devlet Hastanesini ve Edremit Kızılay Huzur Evi'ni ziyaret ettiler. Kaymakam Ali Sırmalı hastane ziyaretinde hastalara acil şifalar diledi. Kaymakam Sırmalı Huzur Evi ziyaretinde huzur evi sakinleri ile yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti.



Bayramlaşma törenine Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Aytaç, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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