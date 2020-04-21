Edremit'te, bazı ana yollara araç girişi yasaklandı - Son Dakika

BALIKESİR'in Edremit ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı , Çayiçi Caddesi ve Hürriyet Caddesi'ne, koronavirüs tedbirleri kapsamında araç girişi yasaklandı.

Edremit'te, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonları dışında cadde ve sokaklarda yoğunluk engellenemedi. Belediye hoparlöründen yapılan uyarı ve polis anonslarına rağmen koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı gözlendi. Cadde ve meydanlarda araç ve yaya trafiği görülünce İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca yeni koronavirüs tedbirleri alındı. Buna göre, Edremit ilçe merkeziyle Cumhuriyet Meydanı, Çayiçi Caddesi ve Hürriyet Caddesi gibi ana yollara araç girişi yasaklandı. Uygulamanın ardından ilçedeki trafikte kısa sürede azalma gözlendi.

- Balıkesir