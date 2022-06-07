Etkinliğe 15 okulun katıldığını belirten Say, "Çocuklarımız gelecek vadediyor. Kendilerine imkan tanındığında neler yapılabildiğini görüyoruz. Kimyadan, hayatı kolaylaştırıcı projelere kadar birçok alanda çalışmalar sergilendi. Öğrencilerimize tüm imkanları sağlamaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Edremit'te 'Bilim Şenliği' düzenlendi - Son Dakika

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