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Edremit'te bir evin çatısı alev alev yandı

56 dakika önce

Edremit'te bir evin çatısı alev alev yandı -Çıkan yangında iki işçi ve iki bina sakini dumandan etkilendi.

Edremit'te bir evin çatısı alev alev yandı

-Çıkan yangında iki işçi ve iki bina sakini dumandan etkilendi.

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi'nde bir binanın çatısında çıkan yangın korkulu dakikalar yaşanmasına neden oldu. Çıkan yangında iki işçi ve iki bina sakini dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Atlınkum Mahallesi Kocaseyit Cami yanında bulunan 2101 Sokakta bir binanın çatı izolasyonu çalışması sırasında yangın çıktı. Dumanları gören mahalle sakinleri itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ilk gelen ekipler, çatıda mahsur kalan iki işçiyi alevlerin içinden kurtardı. Ardından da binayı tahliye etti. Dumandan etkilenen işçiler ile iki apartman sakinine ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı İtfaiye ekipleri yangını diğer binalara sıçramadan söndürdü. Dumandan etkilenenlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Edremit'te bir evin çatısı alev alev yandı

Edremit, İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:04 Kaynak: İHA
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