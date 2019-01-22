Edremit'te Bitkisel Ürün Fabrikasının Deposunda Yangın
1 saat önce
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir bitkisel ürün fabrikasına ait depoda yangın çıktı.
Balıkesir
'in Edremit
ilçesinde bir bitkisel ürün fabrikasına ait depoda yangın çıktı. Deponun bitişiğindeki akaryakıt istasyonuna ait LPG tankına sıçramadan yangının söndürülmesi büyük bir faciayı önledi.
Yangın, saat 22.30 sıralarında Cennetayağı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bitkisel ürünler üreten fabrikaya ait depoda bilinmeyen nedenle çıktı. Bitişiğinde akaryakıt istasyonu bulunan depodaki yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit Grup Amirliği ile Akçay
, Zeytinli
ve Altınoluk
itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın 3 saat içerisinde güçlükle söndürülebildi. Bitişiğindeki akaryakıt istasyonundaki LPG tankına sıçramadan yangının söndürülmesi büyük bir faciayı önledi. Yangında, fabrikanın deposunda bulunan 5 ton zeytinyağı ile plastik malzemeler kullanılamaz hale geldi. Polis
yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:33 Kaynak: DHA
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