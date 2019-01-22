Son Dakika Haberleri: Edremit'te Bitkisel Ürünler Üreten Fabrikanın Deposunda Yangın Çıktı

Edremit'te Bitkisel Ürünler Üreten Fabrikanın Deposunda Yangın Çıktı

21 dakika önce

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde bitkisel ürünler üreten fabrikaya ait depoda yangın çıktı.

Edremit'te Bitkisel Ürünler Üreten Fabrikanın Deposunda Yangın Çıktı, System.String[]
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde bitkisel ürünler üreten fabrikaya ait depoda yangın çıktı. Deponun bitişiğindeki akaryakıt istasyonuna ait LPG tankına sıçramadan yangının söndürülmesi büyük bir faciayı önledi.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Cennetayağı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bitkisel ürünler üreten fabrikaya ait depoda bilinmeyen nedenle çıktı. Bitişiğinde akaryakıt istasyonu bulunan depodaki yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen,  Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit Grup Amirliği ile Akçay, Zeytinli ve Altınoluk itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın 3 saat içerisinde güçlükle söndürülebildi. Bitişiğindeki akaryakıt istasyonundaki  LPG tankına sıçramadan yangının söndürülmesi büyük bir faciayı önledi.  Yangında, fabrikanın deposunda bulunan 5 ton zeytinyağı ile plastik malzemeler kullanılamaz hale geldi. 

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

- Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:12 Kaynak: DHA

Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa
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