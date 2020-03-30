Edremit'te cadde ve sokaklar köpükle fırçalanarak yıkandı - BALIKESİR - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, cadde ve sokaklar köpüklü su ve solüsyonla fırçalanarak yıkandı.

Edremit Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı 50 kişilik ekip, Ayiçi Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Yılmaz Akpınar, Azerbaycan ve Menderes Bulvarı'nın dezenfekte solüsyonu ve yüzey temizleyicisi ile köpürtülerek temizliği yapıldı.

Açıklamada ifadelerine yer yerilen Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, koronavirüsle mücadele kapsamında belediye olarak teyakkuz halinde olduklarını belirtti.

Arslan, ilçe merkezinde başlayan cadde ve sokak temizliklerinin diğer mahallelerde de devam edeceğini bildirerek, "Ekiplerimiz dezenfekte ve ilaçlama yapıyor, ardından temizleyerek köpükle yıkıyor. Koronavirüse karşı temizlik ve hijyen seviyesini artırdık. Vatandaşlarımızdan ricamız, zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları. Lütfen siz evlerinizde kalın, biz sizler için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.