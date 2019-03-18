Edremit'te Çanakkale Coşkusu

18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü münasebetiyle Edremit Kaymakamlığı tarafından anma programı gerçekleştirildi.

18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü münasebetiyle Edremit Kaymakamlığı tarafından anma programı gerçekleştirildi.



İlk olarak Şehitlikte, çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması ve günün anlam önemini belirten konuşmaların yapılmasının ardından Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı P.Alb. Osman Aytaç ve Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ve Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel tarafından şehitliğin saygı defteri imzalanarak; şehit mezarlarına çiçek bırakıldı.



Ardından ise, Çanakkale Deniz Zaferinin 104. Yıl dönümü ve Şehitleri Anma günü Edremit Şükrü Tunar Kültür Merkezinde yapılan törenlerle devam etti. Edremit Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı gerçekleştirildi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının akabinde günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapıldığı program büyük beğeni ile izlendi. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününü konulu şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilerimize hediyeleri protokol tarafından takdim edildi.



Yemek düzenlendi



Çanakkale Deniz Zaferinin 104. Yıl dönümü ve şehitler günü nedeniyle Edremit Kaymakamlığı tarafından şehit yakınları, terör, Kıbrıs ve Kore Gazilerine öğle yemeği verildi. Düzenlenen yemeğe ilçe protokolünden İlçe Kaymakamımız Ali Sırmalı, Eşi Nuray Sırmalı. 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı P.Alb. Osman Aytaç, Edremit Belediye Başkan V. Metin Tuncer, Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.



Her zaman olduğu gibi şehit yakınları ve gazilerimizle tek tek ilgilenen Kaymakam Sırmalı burada yaptığı konuşmada,



" Bugün, Türk savaş tarihinin altın harflerle yazıldığı Çanakkale Deniz Zaferinin 104. yıldönümü, Bugün vatan için, millet için kutsal saydığımız değerlerimiz için canlarını feda eden ölümsüz kahramanları, şehitlerimizi anma günü, Bugün "Haydi oğlum git! ya gazi ol.. ya şehit" diyerek oğlunun alnını öperek son yolculuğuna uğurlayan siz değerli şehit ailelerimizin gurur günü. Bizler vatanın bölünmez bütünlüğünü, Türk Milletinin bağımsızlığını herşeyin üstünde tutarak canlarını feda eden ölümsüz kahramanlarımızın hatıralarını gururla anılan kahramanlıklarını bize bırakmış oldukları tüm emanetlerini büyük bir onurla ve gururla sonsuza kadar koruyacağımız ve yaşatacağımıza söz veriyoruz. Türk milleti tarihi boyunca şehitlerine ve gazilerine ve onların ailelerine ayrı bir değer vermiş ve onlara sahip çıkmayı en önemli sorumluluk bilmiştir. Edremit ilçemizde 47 şehit ailemiz, 192 gazimiz bulunmaktadır. Bizler devlet ve millet olarak her zaman onların yanındayız. Çünkü onlar bize şehitlerimizin birer emanetidir. Bugün, ay yıldızlı bayrağımızın altında huzurlu, güvenli yaşıyorsak ve geleceğe umutla bakıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz."dedi. Kaymakam Sırmalı'nın konuşmasının akabinde İlçe Müftüsü Sait Emin Arvas tarafından şehitlerimiz için dua edildi. - BALIKESİR

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İbrahim Kalın, 18 Mart'a Özel İnce Osman Ağıdı'nı Seslendirdi

Erdoğan, Çanakkale'den Dünyaya Mesaj Verdi: Ayak Bastığınız Yere Gömeriz

Yeni Zelanda Saldırısında Öldürülenler Arasında Milli Kaleci de Varmış

Çanakkale Zaferi Hikayesini Dinleyen Minik Yalçın, Gözyaşlarına Boğuldu