Edremit'te çocuk kreşi projesi hayata geçiyor - Son Dakika

Balıkesir Edremit Belediyesi'nin kentte yaşayan çocuklar için başlattığı belediye bünyesinde işletilecek olan çocuk kreşleri projesi hayata geçiyor.

Edremit merkez, Altınoluk Mahallesi ve Tuzcumurat Mahallesi'nde olmak üzere toplam üç kreşten ilki için çalışmalar başladı. Diğer kreşlerin de projelendirme çalışmaları kısa sürede tamamlanarak inşaatına başlanacak.

Edremit Belediyesi kadın ve çocuklar için sosyal projeler üretmeye devam ediyor. Çalışan kadınların sorunlarının ortadan kalkması için hazırlanan 0-5 yaş arası çocuk kreşinden ihtiyaç sahibi vatandaşlar da faydalanacak. Kreşler çocukların gelişimine uygun şekilde donanımlı hale getirilecek. Minikler uzman eğitmenler eşliğinde hem sosyal hem de kültürel aktivitelerle kendilerini geliştirme imkanı bulacak.

Edremit'in önemli ihtiyaçlarından birini daha karşıladıklarını belirten Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Geleceğimiz çocuklarımız için en büyük yatırımlardan biri olan çocuk kreşlerimizden ilki Tuzcumurat Mahallemizde açılacak. Projelendirme aşaması tamamlanan çocuk kreşimizin inşaatına Nisan ayı itibariyle başlanacak. 340 metrekare zemin kat, 100 metrekare birinci kat alanına sahip 0-5 yaş arası 100 çocuk kapasiteli kreşin kısa süre içerisinde tamamlanarak 2021-2022 eğitim öğretim yılında açılmasını hedefliyoruz" dedi. - BALIKESİR