Edremit'te coğrafi işaret denetimleri yapıldı - Son Dakika
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Edremit'te coğrafi işaret denetimleri yapıldı

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Ticaret Odası öncülüğünde oluşturulan 6 kişilik ekip, bölgedeki işletmelerde 'Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini' ile 'Edremit Zeytinyağı' coğrafi işaretli ürünlerin denetimleri gerçekleştirdi.

Edremit'te coğrafi işaret denetimleri yapıldı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Ticaret Odası öncülüğünde oluşturulan 6 kişilik ekip, bölgedeki işletmelerde 'Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini' ile 'Edremit Zeytinyağı' coğrafi işaretli ürünlerin denetimleri gerçekleştirdi.

Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, Coğrafi İşaret Denetim Komisyonu üyelerince, coğrafi işaretli üreticileri yerinde ziyaret edilerek incelemeler yapıldığını bildirdi.

Denetimlerde üreticilere coğrafi işaretin önemi anlatıldığını belirten Semerci, "Üreticilerin tescil belgesine uygun üretim yapıp yapmadıkları hakkında denetim yapılarak rehberlik hizmeti verildi. Coğrafi işaretlerimizi kullanma hakkına sahip ve ürünlerini piyasaya arz eden bu işletmelerde coğrafi işaretli ürünlerini 'Coğrafi işaret Tescil Belgesi' ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile gıda kodeksine uygun kurallar içinde üretim yapıp yapamadıkları denetlenmiştir." dedi.

Kanun gereği her yıl yapılacak olan denetimlerle kamuoyunda sıkça konu olan tağşişli zeytin ve zeytinyağı üretilmesinin önüne geçileceğini de kaydeden Semerci, denetimler sonucunda alınan numune örneklerinin raporlarının Türk Patent ve Marka Kurumuna sunulacağını sözlerine ekledi.

Denetimlere, ticaret odası, ilçe tarım ve orman müdürlüğü, ziraat odası, Zeytincilik Üretme İstasyonu Müdürlüğü ve Meslek Yüksekokulu yetkilileri katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:14 Kaynak: AA
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