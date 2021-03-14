Balıkesir'in Edremit ilçesinde damadı tarafından tabancayla yaralandığı iddia edilen kişi tedavi altına alındı.
Ş.M. (38), Hekimzade Mahallesi Kurşunlu Caddesi'nde aralarında husumet bulunan kayınpederi F.G. (53) ile karşılaştı.
İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.M'nin otomobilinden aldığı tabancayla F.G'ye ateş ettiği ileri sürüldü.
Dizinden yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Ş.M. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Edremit'te damadı tarafından silahla vurulduğu iddia edilen kişi yaralandı - Son Dakika