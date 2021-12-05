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Edremit'te demir hırsızları vatandaşı bıktırdı - Son Dakika

Edremit'te demir hırsızları vatandaşı bıktırdı

05.12.2021 16:35
Edremit'te demir hırsızları vatandaşı bıktırdı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde demir hırsızları vatandaşı yıldırdı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde demir hırsızları vatandaşı yıldırdı.

Özellikle oturulamayan evlerden ya da içeri koyamadığı için vatandaşın mecburen dışarıda bırakmak zorunda kaldığı demirleri çalan kişi ya da kişiler, vatandaşların büyük tepkisine neden oluyor. Hırsızlık malı alan hurdacıların takibe alınmasını isteyen vatandaşlar, "Bu kişilerden aylardır yıldık. Hurdacıya 50 ya da 100 liraya sattığı şeyi bin liraya yaptırmak zorunda kalıyoruz. Polisin bir an önce önlem almasını istiyoruz" dediler.

Demirleri çalan kişilerin şebeke olabileceğini belirten vatandaşlar, "Eski evler vs. yerlerin dışında iş yerlerinde,

oturulan evlerde bile demir kapı bırakmadılar" şeklinde konuşarak tepkilerini dile getirdiler.

Dün akşam ilçe merkezi Çayiçi Caddesi'nde kuruyemişçilik yapan bir esnafın da teşhir şelale makinesinin içindeki demir aksamını alan kişi ya da kişiler de kayıplara karıştı. - BALIKESİR

Edremit'te demir hırsızları vatandaşı bıktırdı

Hırsızlık, Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Edremit'te demir hırsızları vatandaşı bıktırdı - Son Dakika


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