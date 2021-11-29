Son dakika: Güre'de fırtına nedeniyle yükselen dalgalar sahili vurdu - Son Dakika

Güre'de fırtına nedeniyle yükselen dalgalar sahili vurdu

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde de etkili olan fırtına da deniz kabardı. Deniz Akçay ve Güre'de sahil ve kordonunda büyük tahribata neden oldu.

Körfez ilçeleri sahillerinde de etkili olan fırtına gözde turizm merkezi Edremit'e bağlı Güre'de de etkili oldu. Kabaran deniz, kordonu zaman zaman dövmesiyle sahilde büyük tahribata neden oldu. Belediye ekipleri, sahil bölgesinde alarma geçti.