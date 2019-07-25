Edremit'te deniz oyuncağı ile açılan çocuğu cankurtaran ekibi kurtardı
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Edremit ilçesinde deniz oyuncağı ile denize giren 7 yaşındaki Zehra Nur Şen'i cankurtaran ekibi kurtardı.
Edremit Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:07 Kaynak: İHA
ilçesinde deniz oyuncağı ile denize giren 7 yaşındaki Zehra Nur
Şen'i cankurtaran ekibi kurtardı.
Olay Altunkum sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile Altınkum
sahiline gelen küçük kız, şişme oyuncakla denize girerken, rüzgarın etkisiyle sürüklendi. Zehra Nur Şen'in sürüklendiğini gören yakınları sahilde görev yapan cankurtaran ekibine haber verdi. Ekipler, küçük kıza dubaları geçmeden ulaşırken, kıyıya çıkardı. Küçük kızın kurtarılması ailesini ve çevrede bulunanları sevindirdi. - BALIKESİR
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