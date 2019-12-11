Edremit'te, denize dökülen derede binlerce balık telef oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edremit'te, denize dökülen derede binlerce balık telef oldu - Son Dakika

Edremit'te, denize dökülen derede binlerce balık telef oldu

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı turistik Güre Mahallesi'nden denize dökülen derede çok sayıda balık telef oldu.

Edremit'te, denize dökülen derede binlerce balık telef oldu, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı turistik Güre Mahallesi'nden denize dökülen derede çok sayıda balık telef oldu. Kirliliğe tepki gösteren bölge sakinleri, yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Edremit'in Güre Mahallesi'nden geçerek denize dökülen derede binlerce balık telef oldu. Martıların dere üzerinde uçuşmasıyla, çevre sakinleri balıkların telef olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye Edremit İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri sevk edildi. Yetkililer, dereden ve ölü balıklardan numune alarak incelenmesi için laboratuvara gönderdi.

Bölge sakinleri, dereninin denize döküldüğünü, bu nedenle endişe yaşadıklarını söyledi. Dere kenarında turistik oteller bulunduğunu ve buradaki havuz kimyasallarının ölümlere neden olduğunu ileri süren sakinler, denetimlerin arttırılmasını istedi.

Balık ölümlerinin nedeninin yapılan incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.


Balıkesir, Edremit, Güre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Jeoloji profesöründen çok kritik deprem uyarısı: 7.2'ye hazır olunmalı
Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! Başı ve kolları olmayan ceset kayıp balıkçıya ait çıktı Son dakika: Bakan Akar'dan ABD'ye F-35 resti: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız

Son Dakika Haberleri
22:04 Paris'te galatasaray taraftarlarına meşaleli saldırı - Son Dakika
22:01 Muğla'da hortum (3) - Son Dakika
22:00 Esenyurt'ta silahlı kavga: 5 yaralı - Son Dakika
22:00 Boğazına şeker kaçan çocuğu hastaneye götüren dolmuş şoförü o anları anlattı - Son Dakika
22:00 Muğla'da seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika
21:49 Son dakika: Bakan Akar'dan ABD'ye F-35 resti: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız - Son Dakika
21:22 MHP'li Erzincan Belediyesi, T.C. ibaresi ekledi - Son Dakika
21:17 Kırmızı uyarı verilen Antalya'nın son meteoroloji radarı görüntüsü paylaşıldı - Son Dakika
20:10 Edirne'de paniğe neden olan saldırgan polisi alarma geçirdi! Özel Harekat operasyon yaptı - Son Dakika
19:08 Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 22:05:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Edremit'te, denize dökülen derede binlerce balık telef oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]