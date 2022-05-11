Edremit'te depo yangını - Son Dakika
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Edremit'te depo yangını

11.05.2022 09:46
Edremit'te depo yangını

Van'ın Edremit ilçesindeki bir depoda çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Van'ın Edremit ilçesindeki bir depoda çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Çiçekli Mahallesi'ndeki Gül Sokak'ta meydana geldi. İçerisinde tezek, iş makinesi parçaları ve madeni yağ gibi malzemelerin bulunduğu depoda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı. - VAN

Edremit'te depo yangını
Edremit'te depo yangını
Edremit'te depo yangını
Edremit'te depo yangını
Edremit'te depo yangını
Edremit'te depo yangını

YORUMLAR
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Edremit, Yangın, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Edremit'te depo yangını - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edremit'te depo yangını - Son Dakika
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