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Balıkesir Edremit'te dereler taştı, balıkçı tekneleri suya gömüldü - Son Dakika

Balıkesir Edremit'te dereler taştı, balıkçı tekneleri suya gömüldü

Balıkesir Edremit'te bulunan Kızılkeçeli ve İkizçay dereleri taşarak balıkçı teknelerini suya gömdü, cadde ve sokaklar sular altında kaldı. İtfaiye, polis ve BASKİ ekipleri kurtarma çalışmalarına başladı.

29.11.2023 - 06:38,  Güncelleme: 06:41
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Balıkesir Edremit'te bulunan Kızılkeçeli ve İkizçay dereleri taşarak balıkçı teknelerini suya gömdü, cadde ve sokaklar sular altında kaldı. İtfaiye, polis ve BASKİ ekipleri kurtarma çalışmalarına başladı.

TEKNELER SUYA GÖMÜLDÜ

Balıkesir'in Edremit ilçesi Zeytinli ve Akçay mahallelerinde yağan yağmur Kızılkeçeli ve İkizçay dereleri taşınca sahilde bulunan balıkçı tekneleri suya gömüldü, cadde ve sokakları su bastı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye, polis ve Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri batan tekneleri kurtarma çalışmaları başlattı. Derede tekneleri bulunan balıkçılar sular çekilinceye kadar ekiplerin yanından ayrılmadı.

Edremit'te Dereler Taştı, Balıkçı Tekneleri Suya Gömüldü

"YARISI DENİZE GİTTİ"

Tekne sahibi Erkan Pınar, "Şu anda Kızılkeçeli çayı yükseldi, bazı tekneler risk altında. Diğer taraftan Zeytinli çayı yükseldi. Zafer Köprüsü'nün üzerine taştı. Zeytinli Çayında bağlı olan teknelerin yarısı denize gitti. Şu anda teknelerin başında sabahın olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Edremit'te Dereler Taştı, Balıkçı Tekneleri Suya Gömüldü
Edremit'te Dereler Taştı, Balıkçı Tekneleri Suya Gömüldü
Edremit'te Dereler Taştı, Balıkçı Tekneleri Suya Gömüldü
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Balıkesir Edremit'te dereler taştı, balıkçı tekneleri suya gömüldü - Son Dakika
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