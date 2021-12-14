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Edremit'te dev dalgaların dövdüğü kordon çöktü - Son Dakika

Edremit'te dev dalgaların dövdüğü kordon çöktü

14.12.2021 17:30

Edremit'te dev dalgaların dövdüğü kordon çöktü Lodos sebebiyle kordon çöktü Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaklaşık 2 haftadır etkili olan lodos fırtınası sebebiyle Akçay kordonunun bir kısmı çöktü.

Edremit'te dev dalgaların dövdüğü kordon çöktü

Lodos sebebiyle kordon çöktü

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaklaşık 2 haftadır etkili olan lodos fırtınası sebebiyle Akçay kordonunun bir kısmı çöktü. Kordonun çöken kısmı yetkililer tarafından emniyet şeridine alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akçay Mahallesi'ndeki kordun yaklaşık 2 haftadır şiddetli lodos sebebiyle oluşan dev dalgalara maruz kaldı. Bir süre önce yeni düzenlemesi yapılan kordonda çökme meydana geldi. Dalgaların vurduğu bölgede meydana gelen hasar için tespit çalışmaları başladı. Yetkililer çökme olan bölgeyi emniyet şeridi ile çevirdi. Tamirat çalışmalarına en kısa sürede başlanacağı öğrenildi.

Edremit'te dev dalgaların dövdüğü kordon çöktü
Edremit'te dev dalgaların dövdüğü kordon çöktü
Edremit'te dev dalgaların dövdüğü kordon çöktü
Edremit'te dev dalgaların dövdüğü kordon çöktü
Edremit'te dev dalgaların dövdüğü kordon çöktü
Edremit'te dev dalgaların dövdüğü kordon çöktü
Edremit'te dev dalgaların dövdüğü kordon çöktü

Balıkesir, Edremit, Lodos, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Edremit'te dev dalgaların dövdüğü kordon çöktü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edremit'te dev dalgaların dövdüğü kordon çöktü - Son Dakika
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