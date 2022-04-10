Kontrolden çıkan otomobil reklam tabelasına çarptı - Son Dakika
Üye Girişi

Kontrolden çıkan otomobil reklam tabelasına çarptı

10.04.2022 23:21

Kontrolden çıkan otomobil reklam tabelasına çarptı Balıkesir'in Edremit ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarındaki petrol istasyonunun reklam tabelasına çarparak durdu.

Kontrolden çıkan otomobil reklam tabelasına çarptı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarındaki petrol istasyonunun reklam tabelasına çarparak durdu. Kazada yaralanarak sıkışan araç sürücüsü, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, İzmir- Çanakkale karayolu üzeri Yolören Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ramazan Gökçe idaresindeki 10 KY 190 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıktı. Reklam tabelasına çarparak duran araç hurdaya dönerken, otomobilin sürücüsü araç içinde sıkıştı. Yaralı sürücü Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kontrolden çıkan otomobil reklam tabelasına çarptı
Kontrolden çıkan otomobil reklam tabelasına çarptı
Kontrolden çıkan otomobil reklam tabelasına çarptı
Kontrolden çıkan otomobil reklam tabelasına çarptı
Kontrolden çıkan otomobil reklam tabelasına çarptı
Kontrolden çıkan otomobil reklam tabelasına çarptı
Kontrolden çıkan otomobil reklam tabelasına çarptı
Kontrolden çıkan otomobil reklam tabelasına çarptı

YORUMLAR
500
BALIKESİR - Kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonun tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı BALIKESİR - Kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonun tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı Son dakika haberleri | Kontrolden çıkan araç üst geçidin direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı Son dakika haberleri | Kontrolden çıkan araç üst geçidin direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil reklam tabelasına çarptı - Son Dakika


Son Dakika
23:56 Meteoroloji uyardı! Nisan ayında kar geliyor
23:54 Pakistan, başbakanlıktan alınan Khan için sokağa döküldü
23:35 Derbi sonrası Fenerbahçeli Serdar Dursun'dan canlı yayında Aziz Yıldırım'a gönderme!
23:07 Mert Hakan'dan derbi sonrası taraftara hem çağrı hem gönderme!
23:06 Fenerbahçe Galatasaray'ı tiye aldı! "Bir aslan miyav dedi" videosu sosyal medyayı salladı
22:31 Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etti
22:31 Fenerbahçe adına derbinin en sıkıcı haberi! İrfan Can Kahveci gelecek hafta olmayacak
22:23 80 yaşındaki kadın 50 TL'lik alışveriş yapmadığı için araçtan zorla indirildi!
21:47 Derbide Başkan Ali Koç yok! Maça gelmemek için ilginç bir sebebi var
21:44 Kadıköy'de golden sonra ağlamamak için kendini zor tuttu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 00:01:35. #1.13#
SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil reklam tabelasına çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement