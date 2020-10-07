Edremit'te elektrik trafosu patladı, pano aracın üstüne devrildi - Son Dakika

Edremit'te elektrik trafosu patladı, pano aracın üstüne devrildi

Trafonun patlaması ile mahalle elektriksiz kaldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde şiddetli patlayan elektrik trafosunun içinde sürücü bulunan aracın üstüne devrildi.

Olay akşam saatlerinde Kapıcıbaşı ile Çayiçi Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Elektrik trafosu henüz bilinmeyen nedenle patladı. Patlayan trafonun aşağıda bulunan pano ise park etmek üzere olan B.K. idaresindeki 16 LCM 12 plakalı aracın üzerine devrildi. Ne olduğunu anlayamadığını belirten sürücü, 'Yan koltuktan çıktım. Korkmadım'diye konuştu.

Başka bir görgü tanığı ise, "Çok şiddetli patlama oldu. Trafonun direğinden ateş yükseldi, alev saçıldı."şeklindek konuştu.

Olay yerinde polis güvenlik önlemi alırken, mahalle ise elektriksiz kaldı.