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Edremit'te ev yangını

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gazi İlyas Mahallesi Şehit Taner Nuran Sokağı'ndaki Yılmaz Apartmanı'nın 3'üncü katında ilk belirlemelere göre elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine durumu bildirdi.

Alevlere müdahale eden Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, dairede bulunan ve yalnız yaşadığı öğrenilen Rabia A'yı (63) dışarı çıkardı.

Dumandan hafif etkilenen Rabia A, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine götürüldü.

İtfaiye ekiplerince diğer dairelere sıçramadan söndürülen yangın, Rabia A'nın yaşadığı evde hasara yol açtı.

Balıkesir, İtfaiye, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 08:18 Kaynak: AA
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