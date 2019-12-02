Edremit'te ev yangını

Alevlere müdahale eden Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, dairede bulunan ve yalnız yaşadığı öğrenilen Rabia A'yı (63) dışarı çıkardı.

Gazi İlyas Mahallesi Şehit Taner Nuran Sokağı'ndaki Yılmaz Apartmanı'nın 3'üncü katında ilk belirlemelere göre elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine durumu bildirdi.

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