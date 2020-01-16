Edremit'te ev yangını - Son Dakika

Edremit'te ev yangını
6 saat önce
Van merkez Edremit ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:12 Kaynak: İHA
Van merkez Edremit ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evde yangın çıktığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Gevaş Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi zarar meydana geldi. - VAN
Son Dakika Doğurduğu bebeği hastanede tuvaletinde ölüme terk edip kaçan anne yakalandı Kaçarak evlenen kızıyla görüşmek isteyen eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi Küçük kız çok sevdiği pembe gelinliğiyle son yolcuğuna uğurlandı Evlenme teklifi reddedilen genç intihar etti