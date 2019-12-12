Edremit'te ev yangını hasara neden oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edremit'te ev yangını hasara neden oldu - Son Dakika

Edremit'te ev yangını hasara neden oldu

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Edremit'te ev yangını hasara neden oldu, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre Hekimzade Mahallesi 186. Sokakta bulunan tek katlı bir evde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Söndürme çalışmaları sırasında dumandan hafif şekilde etkilenen ve olay yerinde müdahale edilen itfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Balıkesir, İtfaiye, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bolu Dağı Tüneli, kontrol için yarın 1,5 saat trafiğe kapatılacak
Taksim Camii inşaatında yangın paniği Temizlik yaparken canından oluyordu Bolu Dağı Tüneli çalışmaların ardından trafiğe açıldı

Son Dakika Haberleri
19:56 Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon - Son Dakika
19:54 Çavuşoğlu, Fas Dışişleri Bakanı Burita ile görüştü - Son Dakika
19:53 İzmir'de denizde kadın cesedi bulundu - Son Dakika
19:50 9 günde 6 kişiyi trafik kazasına kurban veren köyde yas - Son Dakika
19:50 Polisten kaçıp pencereye çıkan zanlı, ikna edilerek gözaltına alındı - Son Dakika
19:15 Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı - Son Dakika
19:12 Son dakika: Yunan askerleri göçmenleri Türkiye sınırına böyle taşımış! Görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 20:04:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Edremit'te ev yangını hasara neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]