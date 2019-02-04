Edremit'te Evde Yaptıkları Sahte Rakıyı İçen İki Kişi, Hayatını Kaybetti
1 saat önce
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde iddiaya göre evde yaptıkları sahte rakıyı içen 2 kişi hayatını kaybetti.
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde iddiaya göre evde yaptıkları sahte rakıyı içen 2 kişi hayatını kaybetti.
Olay, dün Akçay mevkiisi İkizçay Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Yaşar ve Oktay Odabaş, evde etil alkol karışımı ile sahte rakı hazırladı. Yaptıkları rakıyı içen iki kişi, rahatsızlandı. Durumu sağlık ekiplerine bildiren iki kişi, gelen ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Tedaviyeri devam eden Yaşar ve Odabaş, sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ahmet Yaşar ve Oktay Odabaş'ın cansız bedenleri kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - Balıkesir
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:12 Kaynak: DHA
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