Edremit'te gecekondu cayır cayır yandı - Son Dakika

Edremit'te gecekondu cayır cayır yandı
6 saat önce
Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan yangında, gecekondu cayır cayır yandıEdinilen bilgiye göre, olay İbrahimce Mahallesi 424 Soka'ta meydana geldi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan yangında, gecekondu cayır cayır yandı
Edinilen bilgiye göre, olay İbrahimce Mahallesi 424 Soka'ta meydana geldi. Serdar K.'ya ait 2 odalı evde elektrikli ısıtıcın perdeyi tutuşturması sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede binayı sardı. Edremit İtfaiye Amirliği ekiplerinin kısa sürede müdahalesine rağmen yangın tüm evi sardı. Bina kullanılamaz hale gelirken, yangın çevre binalara sıçramadan söndürüldü. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 04:53 Kaynak: İHA
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