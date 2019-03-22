Son Dakika Haberleri: Edremit'te 'Gençler Futbol Turnuvası' Sona Erdi

Edremit'te 'Gençler Futbol Turnuvası' Sona Erdi

8 dakika önce

Van'ın Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen 'Gençler Futbol Turnuvası' son erdi.

Edremit'te 'Gençler Futbol Turnuvası' Sona Erdi, System.String[]
Van'ın Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen 'Gençler Futbol Turnuvası' son erdi.

Edremit'e bağlı Çiçekli Mahallesi'nde gerçekleştirilen ve 24 takımın katıldığı karşılaşmalar, renkli görüntülere sahne oldu. Mahallede bulunan halı sahada yapılan karşılaşmalar kıyasıya mücadelelere sahne olurken, finale kalan takımlardan Kıyıcakspor ile Kiltaşspor karşılaşması ise Kıyıcaksporun üstünlüğü ile sona buldu. Turnuva sonunda Kıyıcakspor birinci, Kiltaşspor ikinci ve Mavipenspor ise üçüncülüğü elde etti.

Edremit Belediyesi tarafından birinci takıma 10 adet çeyrek altın, ikinci takıma eşofman takımı ve üçüncü takıma ise spor ayakkabısı verildi. Sporculara ödülleri Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Nevzat Kazak, Edremit Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Temiz tarafından verildi.

Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Nevzat Kazak, turnuvaya gösterilen ilgiden dolayı gençlere teşekkürlerini iletirken, gençlerde bu tür etkinliklerden dolayı Kazak'a teşekkür ettiler. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:15 Kaynak: İHA

Spor
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