Edremit'te gıda işletmeleri denetlendi - Son Dakika
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Edremit'te gıda işletmeleri denetlendi

13 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, zabıta ekiplerince ekmek satışı yapan iş yerlerinde gramaj kontrollerine başlandı.

Edremit'te gıda işletmeleri denetlendi, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, zabıta ekiplerince ekmek satışı yapan iş yerlerinde gramaj kontrollerine başlandı.

Balıkesir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği ile Edremit Lokantacılar Esnaf Odası tarafından yeni yılda bir ekmeğin ağırlığını 200 gram, fiyatını ise 1 lira 50 kuruş olarak belirledi.

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ekmek satışı yapan tüm iş yerlerine giderek gramajlarını kontrol etti.

Edremit Belediyesi Zabıta Müdürü Cemal Sözer, gazetecilere yaptığı açıklamada, kontrolleri vatandaşların ekmeği güvenle tüketebilmesi için yaptıklarını belirterek, denetimlere devam edeceklerini dile getirdi.

Balıkesir, Edremit, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:04 Kaynak: AA
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