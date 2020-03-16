Edremit'te gıda işletmeleri dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki gıda işletmelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte işlemi yapılıyor.

Edremit Lokantacılar Köfteciler, Fırıncılar, Unlu Mamulleri Esnaf Odasınca dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Oda Başkanı Aykut Dürüst, gazetecilere yaptığı açıklamada, işletme sahipleri ve çalışanlar dahil yaklaşık 7 bin kişiye hijyen kursu verdiklerini bildirdi.

Bugüne kadar 700 iş yerinin ilaçlandığını belirten Dürüst, "Kasaplardan diğer işletmelere kadar hepsi ilaç ve dezenfekte yapılmakta. Son 25 gündür gece gündüz demeden sabaha karşı bütün firmalarımızı dezenfekte ettirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.