Edremit'te

Edremit Belediyesi, şehrin farklı noktalarına 26 adet ikinci el ayakkabı ve giysilerin atılabileceği kumbara yerleştirdi.

Edremit Belediyesi Sosyal Yardım İşleri ile Temizlik İşleri Müdürlüğünce ilçe merkezi, Akçay, Altınoluk, Güre, Kadıköy ve Zeytinli mahallelerine toplam 26 adet ikinci el ayakkabı ve giysi kumbarası yerleştirildi.

Edremit Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kumbaraların haftada bir gün açılarak içindekilerden ayrıştırılacağı bildirildi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, yazılı açıklamasında, yapılan projeyle ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmayı hedefledikleri belirtti.

Arslan, atık olan giysilerin çevre kirliliğine yol açmaması için dönüştürülerek doğaya kazandırılmasını amaçladıklarını bildirdi.