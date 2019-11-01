Son Dakika Haberleri: Edremit'te göçmen operasyonunda 5 organizatör tutuklandı
Son Dakika Güncel Edremit'te göçmen operasyonunda 5 organizatör tutuklandı

Edremit'te göçmen operasyonunda 5 organizatör tutuklandı

6 saat önce

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Afganistan ve İran uyruklu 111 kaçak göçmen yakalandı.

Edremit'te göçmen operasyonunda 5 organizatör tutuklandı, System.String[]
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Afganistan ve İran uyruklu 111 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 organizatör, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda, Afganistan ve İran uyruklu 111 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler A.G., M.K., H.A., Ö.P. ve M.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan organizatörlerin, oto tamircisi, emlak, tekstil, ayakkabıcılık ve barmenlik gibi sektörlerde çalıştıkları öğrenildi.


- Balıkesir
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:20 Kaynak: DHA
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