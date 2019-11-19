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Edremit'te güvercin hırsızlığı şüphelileri yakalandı
7 saat önce
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kümesten güvercin çaldıkları iddia edilen iki şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:36 Kaynak: AA
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kümesten güvercin çaldıkları iddia edilen iki şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınoluk Mahallesi'nde İ.Ö'ye ait kümesten 22 güvercinin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtları inceleyen jandarma, zanlıların H.S. ve Y.B. olduğunu belirledi.
Şüpheliler gözaltına alındı, güvercinler ise sahibine teslim edildi.
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