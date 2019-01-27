Edremit'te Güzel Havayı Fırsat Bilenler Kordona Akın Etti
1 saat önce
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde sağanak yağışların ardından akşam saatlerinde güzel havayı fırsat bilen Akçaylılar, kordona akın etti.
BALIKESİR'in Edremit
ilçesinde sağanak yağışların ardından akşam saatlerinde güzel havayı fırsat bilen Akçaylılar, kordona akın etti. Kuzey Ege
'de bir haftadır devam eden sağanak yağışların ardından akşam saatlerinde havanın düzelmesi sonrası Akçay kordonda yoğunluk yaşandı. Sağanak yağmurlar nedeniyle günlerdir evlerinden dışarıya çıkamayanlar, sahil boyunda yürüyüş yaptı, çay bahçelerinde günün yorgunluğunu attı. Bitlis
'ten yarıyıl tatil için Edremit'te gelen Yeliz Özbudak, "Burada güzel bir kalabalık var. Güzel bir hava ve enerji var. Akçay'ın güzel bir doğası, temiz bir havası var. Soğuk kış günleri ve yağışların ardından güzel bir fırsat oldu" dedi.
- Balıkesir
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:42 Kaynak: DHA
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