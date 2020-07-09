Edremit'te hayırseverler 3 okul yaptıracak - Son Dakika

Edremit'te hayırseverler 3 okul yaptıracak

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, deprem etüdü sonrası dayanıksız oldukları gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığınca yıkımına karar verilen 5 okuldan 3'ünü inşa ettirecek hayırseverlerle protokol imzalandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, deprem etüdü sonrası dayanıksız oldukları gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığınca yıkımına karar verilen 5 okuldan 3'ünü inşa ettirecek hayırseverlerle protokol imzalandı.

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Bahçe ve peyzaj düzenlemesi Edremit Belediyesince yapılacak okullar için Edremit Kaymakamlığında düzenlenen protokol imza törenine, Vali Hasan Şıldak'ın yanı sıra Kaymakam Ali Sırmalı, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, hayırseverler Mehmet Ertaş, Agah Ferhatoğlu ve Mehmet Çiftçi katıldı.

Vali Şıldak, törende yaptığı konuşmada, ülke genelinde deprem dayanıklılığı olmayan okulların tespitinin yapıldığını ve yıkımlarına karar verildiğini söyledi.

Yıkım işlemine tabi tutulan okulların yerine devlet imkanları ile Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden ve bazı yerel kaynaklar yardımıyla en hızlı şekilde okullar yapılarak eğitimde herhangi bir açık oluşmaması için büyük bir gayret gösterildiğini belirten Şıldak, şunları kaydetti:

"Öncelikle Avcılar Mahallemizde ilkokul ve ortaokul olarak hizmet veren binamız, deprem dayanıklılığı olmadığından yıkımı gerçekleştirildi. Buraya 12 derslikli bir okul yapmak suretiyle Agah Ferhatoğlu tarafından bir hizmet sağlanmış olacak. Cumhuriyet İlkokulumuzun 24 derslikli olarak Mehmet Ertaş bey tarafından yapımı üstlenildi. Yapımı en kısa sürede tamamlanacak. Mehmet Çiftçi tarafından yaptırılacak 9 Eylül Ortaokulu ise 12 derslikli olarak eğitim ve öğretime devam edecek şekilde hizmete sunulacak."

Şıldak, eğitime katkılarından dolayı 3 hayırsevere teşekkür etti.

Edremit, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 17:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edremit'te hayırseverler 3 okul yaptıracak - Son Dakika
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