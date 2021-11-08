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Edremit'te hayvan severler yasta - Son Dakika

Edremit'te hayvan severler yasta

08.11.2021 16:49
Edremit'te hayvan severler yasta

Balıkesir'in Edremit ilçesinde geçtiğimiz gece bir otomobilin çarpması onucu hayatını kaybeden Aynur Tütüncü özellikle sokak hayvanlarına karşı yaptığı çalışmalar ile dikkatleri çekiyordu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde geçtiğimiz gece bir otomobilin çarpması onucu hayatını kaybeden Aynur Tütüncü özellikle sokak hayvanlarına karşı yaptığı çalışmalar ile dikkatleri çekiyordu. İlçede hayvan severler yaşanan bu acı olay sonrasında adeta yasa büründü.

Yaşanan kazanın ardından hayatını kaybeden Aynur Tütüncü hakkında konuşan Pervin Bölükbaşı "Hayvan sever arkadaşımız Aynur Tütüncü dün akşam Edremit Kipa önünden yaya olarak karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi. Edremit bir Hayvan severini kaybetti. Aynur hanımın ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Edremit Hayvan severler seni unutmayacak." Dedi.

Aynur Tütüncünü özellikle sokak hayvanları için yapılan çalışmalarda yer aldığı ve sorunların çözülmesi için yoğun bir çalışma yaptığı öğrenildi. - BALIKESİR

Edremit'te hayvan severler yasta

Balıkesir, Otomobil, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Edremit'te hayvan severler yasta - Son Dakika


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