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Edremit'te huzur operasyonu

44 dakika önce

Edremit'te huzur operasyonu "Dur" ihtarına uymayan sürücü polis memurunu yaraladıBALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis tarafından İbrahimce Mahallesinde huzur operasyonu düzenledi.

Edremit'te huzur operasyonu

"Dur" ihtarına uymayan sürücü polis memurunu yaraladı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis tarafından İbrahimce Mahallesinde huzur operasyonu düzenledi. Huzur operasyonunda "Dur" ihtarına uymayan bir sürücü görevli polis memuruna çarparak yaraladı. Yaralı polis Balıkesir Şehir Hastanesine sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 05.30'da çevik kuvvet takviyesinde Edremit'in İbrahimce Mahallesine huzur operasyonu düzenlendi. Mahallenin altı girişi ekipler tarafından tutularak mahalleye giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı. Bu sırada alkollü ve ehliyetsiz bir motosiklet sürücüsü kontrol noktasında "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken görevli polis memuruna çarptı ve 10 metre sürükledi. Motosiklet sürücüsü düştükten sonra yaya olarak kaçmaya çalışırken ekipler tarafından yakalandı. Kimliği açıklanmayan polis memurunun vücudunda kırıklar olduğu ve Balıkesir Şehir Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. Yapılan aramalarda ve kontrollerde 161 kişiye GBT uygulaması yapıldı. 40 araç sorgulanırken 4 araç trafikten men edildi. Kontrollerde 21 bin 778 lira para cezası kesildi. Ayrıca 3 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Edremit, Huzur, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:51 Kaynak: İHA
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