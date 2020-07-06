Edremit'te huzur operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan huzur operasyonunda çok sayıda silah ele geçirilirken, 2 aranan şahıs yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan huzur operasyonunda yapılan kimlik sorgulamaları sonucunda 1 yaralama ve 1 resmi belgede sahtecilik suçundan aranan iki kişi yakalandı. Ayrıca 121 araca ve sürücüsüne 45 bin 646 lira cezai işlem uygulandı ve 3 araç trafikten men edildi. Yapılan operasyonda bir adet tabanca, 2 av tüfeği ve tek kırma 25 santimetre namlu uzunluğu olan tek kırma tüfek bunlara ait tabanca ve av tüfeği fişekleri ele geçirildi. - BALIKESİR