Edremit'te huzur operasyonu - Son Dakika

Edremit'te huzur operasyonu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan huzur operasyonunda çok sayıda silah ele geçirilirken, 2 aranan şahıs yakalandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan huzur operasyonunda çok sayıda silah ele geçirilirken, 2 aranan şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan huzur operasyonunda yapılan kimlik sorgulamaları sonucunda 1 yaralama ve 1 resmi belgede sahtecilik suçundan aranan iki kişi yakalandı. Ayrıca 121 araca ve sürücüsüne 45 bin 646 lira cezai işlem uygulandı ve 3 araç trafikten men edildi. Yapılan operasyonda bir adet tabanca, 2 av tüfeği ve tek kırma 25 santimetre namlu uzunluğu olan tek kırma tüfek bunlara ait tabanca ve av tüfeği fişekleri ele geçirildi. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Edremit, Huzur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 12:02 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Edremit'te huzur operasyonu - Son Dakika
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