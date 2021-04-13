Edremit'te 'Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi' kurulması çalışmalarına başlandı - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ihtiyaç duyulan en önemli yatırımlardan biri olan Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin ilçeye kazandırılması noktasında çalışmalarını sürdüren Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, Balıkesir Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Çakar, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlık Müfettişleri Gürdal Güröz, Recep Topsakal ve İlçe Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Zabit Durmuş ile bir araya gelerek yatırımın planlanması kapsamında değerlendirmelerde bulundu.

Edremit'in önemli bir turizm merkezi olduğunu dile getiren Kaymakam Ünsal; " Edremit ilçemizin sahip olduğu doğası, denizi, Kazdağları gibi bir çok önemli turizm potansiyelleri nüfus artışını da beraberinde getirmektedir. Nüfus artış hızı bakımından ilçemiz, ilimizin diğer ilçeleri arasında birinci sırada gelmektedir. Nüfus artış istatistiklerini incelediğimizde özellikle ilçemizde yaşlı nüfus oranının her geçen gün arttığını gözlemlemekteyiz. İlçemizde artan yaşlı nüfus potansiyeli ile birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlı olarak hizmet sunacak bir huzurevi yatırımının ilçemize kazandırılması büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda ilçemize kazandırılacak huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi yatırımın bir an önce ilçemize kazandırılması için arsa temini, bakanlık projesi gibi konularda değerlendirmelerde bulunduk" dedi. - BALIKESİR