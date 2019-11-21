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Edremit'te idari şube başkanları toplantısı

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, ilçe idari şube başkanları toplantısı gerçekleştirildi.

Edremit'te idari şube başkanları toplantısı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, ilçe idari şube başkanları toplantısı gerçekleştirildi.

Öğretmenevi'nde Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı başkanlığında yapılan toplantıda, kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmaları, hizmetlerinin sunumunda kalitenin artırılması, vatandaş odaklı hizmet ve vatandaş memnuniyeti, tasarruf ve verimliliğin artırılması, hizmet sunumunda dikkat edilmesi gereken konular ele alındı.

Toplantıda konuşan Sırmalı, kamu kurumlarının bir bütün halinde koordinasyon içinde çalışarak vatandaşa en iyi, hızlı hizmeti vermenin gayretinde olması gerektiğini söyledi.

Görüş alışverişinin de yapıldığı toplantı, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Balıkesir, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:56 Kaynak: AA
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