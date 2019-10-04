Son Dakika Haberleri: Edremit'te iki aile arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili 3 kişi tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Edremit'te iki aile arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili 3 kişi tutuklandı

21 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Roman iki aile arasında çıkan kavgada, pompalı tüfekle öldürülen Hasan Nail Çalgı'yı kazaen vurduğu ileri sürülen kayın biraderi Sergen D. ile birlikte 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edremit'te iki aile arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Roman iki aile arasında çıkan kavgada, pompalı tüfekle öldürülen Hasan Nail Çalgı'yı kazaen vurduğu ileri sürülen kayın biraderi Sergen D. ile birlikte 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edremit ilçesi Çardaktepe mevkiinde Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı mahallede iki aile arasında kavga çıktı. İddiaya göre, şüpheli Sergen D. (25) elindeki tüfekle olay yerine giderken eniştesi olan Hasan Nail Çalgı (32) kendisini engellemeye çalışmış, bu sırada kazaen tüfeğin ateş alması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayda 9 kişide hafif derecede yaralanmış, kaldırıldıkları Devlet Hastanesinde ayakta tedavi edilerek taburcu edilmişlerdi. Olay sonrasında Hasan Nail Çalgı'yı öldürmeye teşebbüs suçundan gözaltına alınan içlerinde kayın biraderi Sergen D., Şerif B. ve Alişan B.'nin emniyetteki işlemleri bitti. Şüpheliler Asayiş Büro ekipleri tarafından öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 3 zanlı kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Burhaniye Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 07:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakırköy'de lüks otomobile silahlı saldırı: Sürücü yaralı
Dışlandığı iddia edilen 9 yaşındaki çocuk mezarlık kapısına kendisini astı Avcılar'da 5 kişinin yaralandığı kaza anı otobüs kamerasında! Yolcular böyle savruldu İspanya'dan İstanbul'a giden kargo uçağı Ukrayna'da düştü: 5 ölü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 20:02:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edremit'te iki aile arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili 3 kişi tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]