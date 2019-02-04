Son Dakika Haberleri: Edremit'te İki Katlı Tarihi Bina Çöktü

Edremit'te İki Katlı Tarihi Bina Çöktü

50 dakika önce

Edremit ilçesinde 2 katlı tarihi bina çöktü.

Edremit'te İki Katlı Tarihi Bina Çöktü, System.String[]
Edremit ilçesinde 2 katlı tarihi bina çöktü.

Kurşunlu Caddesi Kuyumcular Çarşısı'ndaki kullanılmayan tarihi bina kendiliğinden yıkıldı.

Tarihi yapının duvarlarındaki tuğlalar, kuyumcu ve mobilyacıların olduğu sokağa saçıldı. Çökme sırasında binada ve çevresinde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Belediye ekipleri yola saçılan moloz yığınları ve tahta parçalarını temizledi, enkazın etrafına da güvenlik şeridi çekildi.

Görgü tanığı İsmail Berkit, binanın büyük bir gürültü ile çöktüğünü anlattı. Etrafı yıkılma sırasında toz kütlesi kapladığını ifade eden Berkit, "Dükkanda oturuyorduk. Büyük bir gürültü ile dükkandan fırladık. Yanımızdaki binanın yıkıldığını gördük. Her yer toz dumandı ve göz gözü görmüyordu. O kadar büyük bir gürültüyle yıkılma oldu. Çarşamba günü olsaydı burada 3-4 sergi kuruluyordu." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:11 Kaynak: AA

Kurşunlu, Edremit, Güncel
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