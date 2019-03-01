Son Dakika Haberleri: Edremit'te İlkokul Öğrencilerine Deprem Dersi

Edremit'te İlkokul Öğrencilerine Deprem Dersi

1 saat önce

Balıkesir Edremit İlçesinde 'Trac Edremit Şubesi Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası dolayısıyla Yaşyer İlkokulunda etkinlik düzenledi.

Edremit'te İlkokul Öğrencilerine Deprem Dersi, System.String[]
Balıkesir Edremit İlçesinde 'Trac Edremit Şubesi Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası dolayısıyla Yaşyer İlkokulunda etkinlik düzenledi.

Etkinlik kapsamında yapılan çalışmalarda her yıl mart ayının ilk haftasında düzenlenen deprem haftası öncelikle öğrencileri bilgilendirmek, deprem öncesinde alınması gereken önlemeleri anlatmak, deprem sırasında neler yapılması ve nasıl davranılması gerektiğini anlatarak can ve mal kaybını en aza indirmeyi amaçlandığı belirtildi.

Yaşyer İlkokulu Müdürü Cuma Kılıç'ın gayretleri ile yapılan etkinlik çerçevesinde öğrencilere deprem ve doğal afetler konusunda slayt gösterisinin ardından Amatör telsizcilik nedir, doğal afetlerde haberleşme nasıl yapılır, sivil savunmanın önemi gibi konular anlatıldı Daha sonra tatbiki olarak öğrencilere telsiz verilerek telsiz haberleşmesinin pratik olarak nasıl yapılacağı anlatıldı.

Etkinliğe, Trac Edremit Şube Başkanı İsmail İrgörücü, dernek üyeleri Tolay Eceova, Orbay Çidem, Burhan Gürdal'da katıldı.

Edremit Trac Acil Afet Haberleşme biriminin neler yapabileceği, sivil toplum örgütlerinin çalışmaları gibi soruların olası cevapları öğrencilere sunulurken ve buna göre kişilerin olası deprem anında bilinçli hareket edebilmelerinin öğretildiği kaydedildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:44 Kaynak: İHA

Deprem Haftası, Edremit, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



BM, Suriye Raporunu Yayınladı: YPG/PKK Binlerce Sivili Alıkoyuyor Peru'da 7,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Ölen Kadın Muhtarın Zeytinliğe Çağırdığı Gizemli Kişi Tutuklandı Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! 5,40 Seviyesini Gördü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 17:37:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edremit'te İlkokul Öğrencilerine Deprem Dersi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]