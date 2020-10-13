Edremit'te iş yerinin çatısı kara yoluna uçtu (2) - Son Dakika

Edremit'te iş yerinin çatısı kara yoluna uçtu (2)

13.10.2020 18:47
Edremit'te iş yerinin çatısı kara yoluna uçtu (2), System.String[]

GÖLE DÖNEN SOKAKTA İLGİNÇ GÖRÜNTÜLERBalıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yağışların ardından sokaklar göle döndü.

GÖLE DÖNEN SOKAKTA İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yağışların ardından sokaklar göle döndü. Halkın zor anlar yaşadığı Burhaniye'de bir vatandaş duruma dikkat çekmek için deniz gözlüğü ve şnorkel takıp, palet giyerek, arkadaşlarını sırtında taşıdı.

'3 BAŞKAN DEĞİŞTİ ÇÖZÜM BULUNMADI'Burhaniye ilçesinde yaklaşık yarım saat devam eden sağanak, halkı ve esnafı zor durumda bıraktı.Yağmurun etkisiyle rögarlardan taşan su, yolları göle çevirdi. Cumhuriyet Mahallesi 25'inci Sokak sular altında kalırken, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki esnaftan bazıları biriken su yüzünden uzun süre dükkanlarına giremedi. Mağdurlar CHP'li belediyeye tepki gösterirken, Ramazan Gezer de yağmurda sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "10 senedir bu sıkıntıyı çekiyoruz. Bugüne kadar 3 başkan değişti. Soruna çözüm bulunmadı. Halbuki burası dereye 250 metre uzaklıkta. Cumhuriyet Mahallesi'ne ceza mı kesiliyor anlamadım. Sorunun çözümünü bekliyorum" dedi.Bir vatandaş da yaşananlara dikkat çekmek için deniz gözlüğü ve şnorkel takıp, ayaklarına palet giydi. Arkadaşlarını iş yerlerine sırtında taşıyarak götürdü.Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir),

Edremit'te iş yerinin çatısı kara yoluna uçtu (2)
Edremit'te iş yerinin çatısı kara yoluna uçtu (2)
Edremit'te iş yerinin çatısı kara yoluna uçtu (2)
Edremit'te iş yerinin çatısı kara yoluna uçtu (2)
Edremit'te iş yerinin çatısı kara yoluna uçtu (2)
Edremit'te iş yerinin çatısı kara yoluna uçtu (2)
Edremit'te iş yerinin çatısı kara yoluna uçtu (2)

Cumhuriyet Mahallesi, Balıkesir, Burhaniye, Vatandaş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Edremit'te iş yerinin çatısı kara yoluna uçtu (2) - Son Dakika

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