Son Dakika Haberleri: Edremit'te iş yerleri denetimi
Son Dakika Güncel Haber

Edremit'te iş yerleri denetimi

1 saat önce

Van'ın Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki tüm iş yerlerine yönelik kapsamlı bir denetim başlattı.

Edremit'te iş yerleri denetimi, System.String[]
Van'ın Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki tüm iş yerlerine yönelik kapsamlı bir denetim başlattı.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın talimatıyla hijyen ve ürün denetimlerine start veren zabıta ekipleri; iş yeri belgeleri, ekmek gramajı, hijyen koşulları ve çalışanların temizliği konusunda incelemelerde bulundular. Fırıncılar başta olmak üzere kasap, market, lokanta ve imalathaneleri denetleyen ekipler, Gıda Üretim Yasası'na uygun hareket etmeyen iş yeri ve imalathanelere uyarılarda bulundu. İş yerlerinde tespit edilen olumsuzluklar için bir hafta süre veren ekipler, verilen süre içerisinde uyarıların dikkate alınmaması ve belirli şartları yerine getirmemeleri doğrultusunda cezai işlem uygulayacakları yönünde uyarılarda bulundular.

Vatandaşların sağlığının tehdit edilmemesi konusunda denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade eden Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, vatandaşların daha hijyenik ortamlarda alışveriş yapmalarının en temel amaçlarından biri olduğunu belirtti. Başkan Say, "İş yerlerinde tespit ettiğimiz bir takım olumsuzluklar konusunda esnaflarımıza gerekli uyarılar yapılmakta ve bir hafta süre verilmektedir. Hemşehrilerimizden alışveriş yaparken karşılaştıkları olumsuzlukları 0(432) 312 2474 numaralı telefondan bizlere bildirmelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:24 Kaynak: İHA
Van, Zabıta, Edremit, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arkadaşları yanlış anladı, doğum gününü Mariah Carey yerine Marie Curie'li pastayla kutladı 65 yaşındaki dilencinin üzerinden 6 bin 845 lira çıktı Beylikdüzü'nde kadını bıçakla rehin aldı Google, şarkı sözlerini çalmakla suçlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 13:06:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edremit'te iş yerleri denetimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]