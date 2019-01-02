Son Dakika Haberleri: Edremit'te Kaçak İçki Operasyonu

Edremit'te Kaçak İçki Operasyonu

2 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 47 şişe bandrolsüz alkollü içki ve 92 adet sahte bandrol ele geçirildi.

Edremit'te Kaçak İçki Operasyonu, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde 47 şişe bandrolsüz alkollü içki ve 92 adet sahte bandrol ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit KOM Grup Amirliğince Edremit ilçesinde alkol kaçakçılığını önlemeye yönelik olarak yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta 47 şişe bandrolsüz rakı ve 92 adet sahte olduğu değerlendirilen Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bandrolü ele geçirildi. Yapılan çalışmada İ.S. gözaltına alındı. İ.S.'nin emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:13 Kaynak: İHA

TAPDK, Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa
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