Edremit'te kaçak kazıya suçüstü
30 dakika önce
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde kaçak kazı yapan V.D., suçüstü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 04:02 Kaynak: DHA
BALIKESİR'in Edremit
ilçesinde kaçak kazı yapan V.D., suçüstü yakalandı. Dereli
Mahallesi Eski Kale
mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan Balıkesir
İl Jandarma
Komutanlığı'na baplı ekipler, hemen bölgeye sevk edildi. İhbarda belirtilen alana giden jandarma, metal dedektörü ve kazma ile kaçak kazı yapan V.D.'yi suçüstü yakalayarak, gözaltına aldı.
Edremit İlçe Jandarma Karakolu'na götürülen şüpheli V.D. sorguya alındı.
- Edremitbalıkesir
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