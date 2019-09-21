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Edremit'te kaçak sigara ve tütün operasyonu

1 saat önce

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Bandrolsüz Kaçak Makaron ve Tütün Ticareti" olaylarına yönelik yapılan operasyonda Altınoluk Mahallesinde bir iş yerinde ve deposunda yapılan aramalarda çok sayıda bandrolsüz sigara ve kaçak tütün yakalandı.

Edremit'te kaçak sigara ve tütün operasyonu, System.String[]

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Bandrolsüz Kaçak Makaron ve Tütün Ticareti" olaylarına yönelik yapılan operasyonda Altınoluk Mahallesinde bir iş yerinde ve deposunda yapılan aramalarda çok sayıda bandrolsüz sigara ve kaçak tütün yakalandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri, S.G. isimli bir kişinin bandrolsüz kaçak makaron ve tütün ticareti yaptığı gerekçesi ile operasyon düzenledi.

Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden, S.G.'ye ait iş yerinde ve deposunda yapılan aramada 2 bin 100 adet kaçak sigara 425 kg faturasız tütün ve 1 milyon 820 bin adet faturasız makaron ele geçirildi.

Yakalanan kaçak ürünlere el konurken S.G. ise gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki sorgunsun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Makaron, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 04:54 Kaynak: AA
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