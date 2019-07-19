Son Dakika Haberleri: Edremit'te kaçak tütün operasyonu
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Edremit'te kaçak tütün operasyonu

4 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kaçak tütün satışı yapılan işyerine polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok miktarda kaçak tütün ele geçirildi.

Edremit'te kaçak tütün operasyonu, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde kaçak tütün satışı yapılan işyerine polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok miktarda kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit KOM Grup Amirliği görevlilerince gümrük kaçağı sigara ticaretini önlemeye yönelik olarak yapılan çalışmalarda Ü.Y. adlı şahsın işlettiği iş yerinde 9 bin 240 adet doldurulmuş makaron, 7 bin 600 adet TAPDK bandrolü bulunmayan boş makaron ele geçirilerek gerekli adli işlemlere başlanıldı. - BALIKESİR
Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:06 Kaynak: İHA
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