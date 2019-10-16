Son Dakika Haberleri: Edremit'te kaçak tütün operasyonu
Son Dakika Güncel Edremit'te kaçak tütün operasyonu

Edremit'te kaçak tütün operasyonu

12 dakika önce

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde polisin bir ev ve iş yerine düzenlediği operasyonda bir miktar kaçak tütün ele geçirildi.

Edremit'te kaçak tütün operasyonu, System.String[]
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde polisin bir ev ve iş yerine düzenlediği operasyonda bir miktar kaçak tütün ele geçirildi.

?Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İ.A.'nın ev ve iş yerinde arama yaptı. Aramada, 16 kilo tütün, 8 bin boş makaron, 12 bin 680 dolu makaron, 1 sigara sarma makinesi, 4 bandrol ve 100 şeffaf sigara poşeti ele geçirildi.A.İ. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.


- Balıkesir
Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:23 Kaynak: DHA
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