Edremit'te kaçak tütün operasyonu
12 dakika önce
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde polisin bir ev ve iş yerine düzenlediği operasyonda bir miktar kaçak tütün ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:23 Kaynak: DHA
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde polisin bir ev ve iş yerine düzenlediği operasyonda bir miktar kaçak tütün ele geçirildi.
?Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İ.A.'nın ev ve iş yerinde arama yaptı. Aramada, 16 kilo tütün, 8 bin boş makaron, 12 bin 680 dolu makaron, 1 sigara sarma makinesi, 4 bandrol ve 100 şeffaf sigara poşeti ele geçirildi.A.İ. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
- Balıkesir
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